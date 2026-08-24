Редкий кадр звезды «Аншлага»: Дроботенко и Воробей навестили заметно сдавшую Дубовицкую

Сергей Дроботенко и Елена Воробей навестили 82-летнюю Регину Дубовицкую и показали редкий свежий снимок звезды «Аншлага». Телеведущая давно практически не появляется на публике и сама не ведёт социальные сети, поэтому новые кадры с ней появляются нечасто.

На фотографии Дубовицкая сидит рядом с мужем Юрием Никитичем, Дроботенко и Воробей. Телеведущая выглядит заметно похудевшей, однако улыбается гостям.

«Всем привет от Регины Игоревны и её замечательного мужа Юрия Никитича. Навестили её сегодня с Леночкой Воробей», — написал Дроботенко.

Юморист рассказал, что при каждой встрече друзья показывают Дубовицкой комментарии поклонников. По его словам, ведущая сознательно никогда не заводила собственных страниц в соцсетях, считая, что виртуальное общение не способно заменить человеческое.

Особенно её трогают пожелания здоровья от зрителей. «И эта ответная улыбка — она очень дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю любовь. Она, оказывается, порой лучше любой терапии», — добавил Дроботенко.

Свежие фотографии Дубовицкой в последние годы регулярно вызывают беспокойство поклонников из-за её худобы. Однако ранее близкие телеведущей уже просили не делать выводов о её здоровье по снимкам и заверяли, что с ней всё в порядке.

Ранее Life.ru показывал другие редкие домашние кадры 82-летней Регины Дубовицкой. Тогда поклонники также обратили внимание, что бессменная ведущая «Аншлага» заметно похудела, и оставили ей множество пожеланий здоровья.