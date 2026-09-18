Минус 20% за выезд, плюс 5% — за борщ: Потап придумал «украинометр» для украинцев
Потап иронично предложил создать «украинометр» после слов Скрипки об украинцах
Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) с иронией предложил создать «украинометр», который определял бы степень «украинскости» граждан. Так рэпер отреагировал на слова лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки о том, что живущие за границей украинцы «меньше украинцы», чем оставшиеся в стране.
«Давайте создадим «украинометр», такое приложение. Выезжаешь за границу — минус 20% украинскости, покупаешь борщ в Варшаве — плюс 5% кэшбэка», — заявил Потап, высмеивая идею измерять национальную принадлежность по месту проживания.
Рэпер отдельно упомянул женщин, которые вывезли детей за границу. По его словам, если постоянно делить украинцев на «правильных» и «неправильных», такие семьи могут окончательно решить строить жизнь за пределами страны.
«У нас демографический коллапс, и нам бы сейчас всем наоборот объединяться», — подчеркнул Потап.
Поводом стали слова Скрипки в интервью телеканалу «Дом». Музыкант заявил, что, по его наблюдениям, украинцы за рубежом «менее украинцы», поскольку попадают в русскоязычную среду выходцев из стран бывшего СССР.
Ранее Life.ru сообщал, что Потапа внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. До этого артист вместе с Настей Каменских публично высмеивал критику за использование русского языка.
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