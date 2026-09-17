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Опубликовано 17 сентября, 08:08

Потап пока останется заслуженным артистом Украины — Рада провалила голосование

Рада не набрала голосов для лишения Потапа звания заслуженного артиста Украины

Алексей Потапенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realpotap

Алексей Потапенко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realpotap

Верховная рада Украины не смогла принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) звания заслуженного артиста Украины.

Согласно данным на табло в парламенте, инициативу поддержали 198 депутатов при необходимых 226 голосах. Один парламентарий проголосовал против, один воздержался, ещё 90 не участвовали в голосовании.

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Ранее в адрес Потапа и певицы Насти Каменских началась волна хейта на Украине из-за их высказываний о русском языке. Артисты почти все свои песни исполняют именно на нём, поэтому они решили попробовать дать отпор сторонникам мовы, отстояв своё право петь по-русски. После этого их внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. А Потапа и вовсе захотели лишить звания заслуженного артиста.

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* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Андрей Бражников
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