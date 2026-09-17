Потап пока останется заслуженным артистом Украины — Рада провалила голосование

Верховная рада Украины не смогла принять обращение к президенту Владимиру Зеленскому о лишении рэпера Потапа (настоящее имя — Алексей Потапенко) звания заслуженного артиста Украины.

Согласно данным на табло в парламенте, инициативу поддержали 198 депутатов при необходимых 226 голосах. Один парламентарий проголосовал против, один воздержался, ещё 90 не участвовали в голосовании.

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