«Больше никому не нужны»: Продюсер оценил шансы Потапа и Насти на камбек в Россию
Продюсер Рудченко: В России никто не ждёт возвращения Потапа и Насти Каменских
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Потап и Настя Каменских уже никогда не смогут восстановить карьеру в России. Отечественная публика вряд ли будет готова снова принять артистов, считает музыкальный продюсер Павел Рудченко, с которым поговорил «Абзац».
По его оценке, музыкантам теперь пришлось бы фактически начинать карьеру заново и искать аудиторию за пределами России. При этом перспективы выступлений на Украине для них также остаются неопределёнными.
«По сути, данные артисты остались никому не нужны. Их не ждёт российский слушатель, а теперь под вопросом и их творческая деятельность на Украине. Получается, что им сейчас нужно заново строить творческую деятельность за границей, заявлять о себе как об артистах», — отметил Рудченко.
Продюсер предположил, что возвращение к российской аудитории может встретить сопротивление со стороны общественников. По его словам, даже при таком сценарии у артистов останется возможность зарабатывать на частных мероприятиях, однако подобные выступления, вероятно, будут эпизодическими и ориентированными преимущественно на русскоязычных зрителей за рубежом.
Напомним, что Потап и Настя Каменских вызвали волну критики на Украине за использование русского языка в своих песнях. Однако артисты почти все свои песни исполняют именно на нём, поэтому они решили попробовать дать отпор, отстояв своё право петь по-русски. За это их обоих внести в базу «Миротворца»*.
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