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Регион
Опубликовано 13 сентября, 09:58

«Больше никому не нужны»: Продюсер оценил шансы Потапа и Насти на камбек в Россию

Продюсер Рудченко: В России никто не ждёт возвращения Потапа и Насти Каменских

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ potupinastyaf

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ potupinastyaf

Потап и Настя Каменских уже никогда не смогут восстановить карьеру в России. Отечественная публика вряд ли будет готова снова принять артистов, считает музыкальный продюсер Павел Рудченко, с которым поговорил «Абзац».

По его оценке, музыкантам теперь пришлось бы фактически начинать карьеру заново и искать аудиторию за пределами России. При этом перспективы выступлений на Украине для них также остаются неопределёнными.

«По сути, данные артисты остались никому не нужны. Их не ждёт российский слушатель, а теперь под вопросом и их творческая деятельность на Украине. Получается, что им сейчас нужно заново строить творческую деятельность за границей, заявлять о себе как об артистах», — отметил Рудченко.

Продюсер предположил, что возвращение к российской аудитории может встретить сопротивление со стороны общественников. По его словам, даже при таком сценарии у артистов останется возможность зарабатывать на частных мероприятиях, однако подобные выступления, вероятно, будут эпизодическими и ориентированными преимущественно на русскоязычных зрителей за рубежом.

Потап и Настя Каменских теперь поют в американских пабах за гроши, где общаются на русском языке
Потап и Настя Каменских теперь поют в американских пабах за гроши, где общаются на русском языке

Напомним, что Потап и Настя Каменских вызвали волну критики на Украине за использование русского языка в своих песнях. Однако артисты почти все свои песни исполняют именно на нём, поэтому они решили попробовать дать отпор, отстояв своё право петь по-русски. За это их обоих внести в базу «Миротворца»*.

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* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

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Владимир Озеров
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