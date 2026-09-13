«Больше никому не нужны»: Продюсер оценил шансы Потапа и Насти на камбек в Россию

Потап и Настя Каменских уже никогда не смогут восстановить карьеру в России. Отечественная публика вряд ли будет готова снова принять артистов, считает музыкальный продюсер Павел Рудченко, с которым поговорил «Абзац».

По его оценке, музыкантам теперь пришлось бы фактически начинать карьеру заново и искать аудиторию за пределами России. При этом перспективы выступлений на Украине для них также остаются неопределёнными.

«По сути, данные артисты остались никому не нужны. Их не ждёт российский слушатель, а теперь под вопросом и их творческая деятельность на Украине. Получается, что им сейчас нужно заново строить творческую деятельность за границей, заявлять о себе как об артистах», — отметил Рудченко.

Продюсер предположил, что возвращение к российской аудитории может встретить сопротивление со стороны общественников. По его словам, даже при таком сценарии у артистов останется возможность зарабатывать на частных мероприятиях, однако подобные выступления, вероятно, будут эпизодическими и ориентированными преимущественно на русскоязычных зрителей за рубежом.

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