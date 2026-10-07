Минус 40% начальства: Глава Porsche представил план спасения компании

Глава Porsche Михаэль Ляйтерс решил сократить 40% руководящих должностей в рамках стратегии спасения компании. О масштабной программе снижения расходов пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Под оптимизацию попадут и другие подразделения. Численность сотрудников в административном и производственном блоках планируется уменьшить примерно на четверть.

Одновременно компания меняет систему вознаграждения топ-менеджмента. Долю годового бонуса, зависящую от личных результатов, увеличат с 10 до 30%. Ляйтерс объяснил решение желанием сильнее связать выплаты с индивидуальным вкладом в развитие бизнеса.

«Мы считаем, что различия в результатах должны более чётко и последовательно отражаться в системе вознаграждения руководителей. Мы хотим укрепить связь между индивидуальным вкладом и долгосрочной ценностью для компании», — пояснил он.

Ещё одним элементом нового курса станет усиление ставки на двигатели внутреннего сгорания. Производитель рассматривает разработку трёх новых неэлектрических моделей, а автомобили с традиционными и гибридными силовыми установками должны сохранить около 67% общего объёма реализации. В прошлом году на машины с ДВС приходилось примерно 78% продаж.

В среднесрочной перспективе руководство рассчитывает поднять показатель EBIT с нынешних 7,8% до 10–15%, а долгосрочной целью остаются 15%. Параллельно среднюю цену автомобилей хотят увеличить на 20%. Ляйтерс подчёркивает, что повышение должно сопровождаться ростом ценности продукта для клиента.

Модельную линейку также ждёт оптимизация: количество доступных вариантов сократят на 20%, чтобы увеличить объёмы выпуска оставшихся версий и уменьшить издержки. Порог безубыточности планируется опустить ниже 200 тысяч машин в год, тогда как по результатам первого полугодия нынешний темп реализации составляет 230–240 тысяч автомобилей.

Отдельно Porsche готовится к дальнейшему снижению роли китайского рынка. Долю КНР в структуре продаж ожидают на уровне 10% против нынешних 15%. На Европу и Америку приходится по 35%, оставшиеся регионы дают ещё 15%.

Ранее сообщалось, что румынский завод Dacia в Миовени временно снижает выпуск автомобилей. Причиной стало падение спроса на европейском рынке. Компания пересмотрела график смен и уменьшила объёмы производства. Сейчас скорость сборки примерно на треть ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно Dacia готовится к сокращению сотрудников.