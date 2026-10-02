Минус 86% чипсов и фастфуда: Учёные связали смену рациона с улучшением настроения

Резкое сокращение ультрапереработанной пищи в рационе людей с депрессией сопровождалось снижением симптомов тревожности и улучшением настроения. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В эксперименте участвовали 20 взрослых с диагностированным большим депрессивным расстройством и высоким потреблением ультрапереработанной еды, 19 человек прошли исследование до конца. Средний возраст участников составлял около 44 лет.

Добровольцы поочерёдно придерживались своего обычного рациона и питания с минимальным количеством ультрапереработанных продуктов. При этом им предписывали не менять лекарства, психотерапию, физическую активность и режим сна, чтобы снизить влияние других факторов на результат.

После изменения рациона показатель потребления ультрапереработанной пищи снизился с 10,1 до 1,42 пункта — примерно на 86%. Полностью отказываться от такой еды участникам при этом не пришлось.

В период с меньшим количеством ультрапереработанных продуктов показатели депрессии и тревожности по нескольким шкалам оказались ниже, чем на привычном рационе. Например, средний показатель тревожности GAD-7 составил 4,63 против 7,37 при обычном питании.

Однако сами авторы призывают не делать из работы вывод, что чипсы, бургеры или другая промышленно переработанная еда напрямую вызывают депрессию. Исследование было небольшим и незаслеплённым, а изменения настроения являлись дополнительным, а не основным показателем. Учёные также пока не выяснили, что именно могло повлиять на состояние участников — количество сахара и жиров, калорийность, пищевые добавки или другие особенности рациона.

Ранее Life.ru писал, что исследователи связали так называемую «западную диету» с высоким содержанием жиров, сахара и холестерина с признаками тревожного и депрессивного поведения у лабораторных животных. В той работе также были обнаружены изменения процессов, связанных с серотонином.