Ежедневное употребление небольшого количества пищевого масла перечной мяты может способствовать снижению артериального давления. К такому выводу пришли исследователи Университета Ланкашира в Великобритании. За 20 дней эксперимента верхнее давление у участников, получавших масло, снизилось примерно на восемь миллиметров ртутного столба. Результаты опубликованы в научном журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 40 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет с умеренно повышенным давлением или гипертонией первой стадии. Их случайным образом разделили на две группы: первой ежедневно давали по 100 микролитров пищевого мятного масла, разведённого в воде, а второй — напиток с мятным вкусом, но без действующих веществ.

Спустя 20 дней средний показатель систолического давления в первой группе уменьшился примерно со 130 до 122 мм рт. ст. У добровольцев, получавших плацебо, изменений практически не произошло. После учёта исходных показателей разница между группами составила 8,5 мм рт. ст.

Учёные предполагают, что положительный эффект может быть связан с ментолом и флавоноидами, содержащимися в перечной мяте. Эти соединения потенциально способны влиять на тонус сосудов, облегчая кровоток. Однако точный механизм воздействия масла на сердечно-сосудистую систему пока не установлен.

Помимо верхнего давления, исследователи измеряли нижнее, отслеживали частоту сердечных сокращений, показатели крови, качество сна и общее самочувствие. В группе, принимавшей масло, также зафиксировали статистически значимое снижение диастолического давления и пульса в состоянии покоя.

При этом авторы подчёркивают, что эксперимент был небольшим и продолжался менее трёх недель. Неизвестно, сохранится ли обнаруженный эффект при длительном употреблении масла и сможет ли оно использоваться в дополнение к стандартному лечению гипертонии.

Для эксперимента применяли специальное пищевое масло, предназначенное для употребления внутрь. Полученные результаты не распространяются на обычные ароматические эфирные масла и не дают оснований самостоятельно заменять назначенные врачом препараты средствами на основе мяты.