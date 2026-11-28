Минус за 20 дней: Перечная мята оказалась чудо-средством для гипертоников
Учёные обнаружили способность масла перечной мяты снижать давление за 20 дней
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ежедневное употребление небольшого количества пищевого масла перечной мяты может способствовать снижению артериального давления. К такому выводу пришли исследователи Университета Ланкашира в Великобритании. За 20 дней эксперимента верхнее давление у участников, получавших масло, снизилось примерно на восемь миллиметров ртутного столба. Результаты опубликованы в научном журнале PLOS One.
В исследовании приняли участие 40 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет с умеренно повышенным давлением или гипертонией первой стадии. Их случайным образом разделили на две группы: первой ежедневно давали по 100 микролитров пищевого мятного масла, разведённого в воде, а второй — напиток с мятным вкусом, но без действующих веществ.
Спустя 20 дней средний показатель систолического давления в первой группе уменьшился примерно со 130 до 122 мм рт. ст. У добровольцев, получавших плацебо, изменений практически не произошло. После учёта исходных показателей разница между группами составила 8,5 мм рт. ст.
Учёные предполагают, что положительный эффект может быть связан с ментолом и флавоноидами, содержащимися в перечной мяте. Эти соединения потенциально способны влиять на тонус сосудов, облегчая кровоток. Однако точный механизм воздействия масла на сердечно-сосудистую систему пока не установлен.
Помимо верхнего давления, исследователи измеряли нижнее, отслеживали частоту сердечных сокращений, показатели крови, качество сна и общее самочувствие. В группе, принимавшей масло, также зафиксировали статистически значимое снижение диастолического давления и пульса в состоянии покоя.
При этом авторы подчёркивают, что эксперимент был небольшим и продолжался менее трёх недель. Неизвестно, сохранится ли обнаруженный эффект при длительном употреблении масла и сможет ли оно использоваться в дополнение к стандартному лечению гипертонии.
Для эксперимента применяли специальное пищевое масло, предназначенное для употребления внутрь. Полученные результаты не распространяются на обычные ароматические эфирные масла и не дают оснований самостоятельно заменять назначенные врачом препараты средствами на основе мяты.
Ранее Life.ru писал, что кардиолог назвала десять продуктов, которые помогают поддерживать нормальное давление. Рекомендовано обратить внимание на бананы, свёклу, зелень и цельнозерновые продукты. Содержащиеся в них калий, магний и другие полезные вещества способствуют поддержанию здоровья сосудов.