Минувшей ночью в небе над Татарстаном уничтожали БПЛА

Татарстан вошёл в число регионов России, над которыми минувшей ночью уничтожали БПЛА, следует из сообщения Минобороны. Сколько именно дронов сбили системы ПВО, ведомство не уточнило.

«С 20.00 мск 29 сентября до 8.00 мск 30 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 384 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа <...> [в том числе над территорией] Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Напомним, всего минувшей ночью российские зенитчики сбили 384 украинских БПЛА самолётного типа. Их уничтожали над территориями 18 регионов, а также в акватории Чёрного моря.