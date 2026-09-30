ПВО отразила массированную атаку ВСУ с неба — над Россией сбито 384 беспилотника

Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по московскому времени. В Минобороны заявили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Также, как сообщили в ведомстве, средства ПВО работали над Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Крымом, Пермским краем и акваторией Чёрного моря.