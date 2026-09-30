ПВО отразила массированную атаку ВСУ с неба — над Россией сбито 384 беспилотника
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по московскому времени. В Минобороны заявили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Также, как сообщили в ведомстве, средства ПВО работали над Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Крымом, Пермским краем и акваторией Чёрного моря.
Ранее Life.ru информировал, что за сутки 29 сентября системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ. Кроме того, беспилотники уничтожались над акваторией Чёрного моря.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.