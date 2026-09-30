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Регион
Опубликовано 30 сентября, 08:31

ПВО отразила массированную атаку ВСУ с неба — над Россией сбито 384 беспилотника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 384 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 29 сентября до 08:00 30 сентября по московскому времени. В Минобороны заявили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Также, как сообщили в ведомстве, средства ПВО работали над Московским регионом, Башкортостаном, Татарстаном, Крымом, Пермским краем и акваторией Чёрного моря.

Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома
Беспилотники сбили над Самарской областью, повреждены частные дома

Ранее Life.ru информировал, что за сутки 29 сентября системы ПВО сбили 21 украинский БПЛА над регионами РФ. Кроме того, беспилотники уничтожались над акваторией Чёрного моря.

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Андрей Бражников
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