Бывший исполнительный директор некоммерческого партнёрства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский больше не числится в реестре иностранных агентов. Решение о его исключении 27 ноября принял Минюст России.

В ведомстве пояснили, что основанием для исключения Козловского стала утрата признаков иностранного агента. В реестре он находился почти три года — с 2 февраля 2024 года.

На момент включения в список Минюст указывал на участие Козловского в подготовке материалов иноагентов и взаимодействие с зарубежными информационными площадками.

Само партнёрство «Викимедиа РУ», которое занималось поддержкой проектов свободных знаний в России, также ранее имело статус иностранного агента. В марте 2025 года организацию исключили из реестра в связи с ликвидацией.

Ранее стало известно, что в рамках того же обновления реестра Минюст признал иностранными агентами интернет-издание «Рабкор»* и четырёх человек. В список вошли Алексей Артюх*, Фатима Газиева*, Егор Куроптев* и Муса Ломаев*.

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