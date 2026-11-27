Минюст России признал иноагентами издание «Рабкор»* и ещё четырёх человек
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Минюст России 27 ноября расширил реестр иностранных агентов на пять позиций. В список включили интернет-издание «Рабкор»* (проект Бориса Кагарлицкого**), журналиста Алексея Артюха*, правозащитницу Фатиму Газиеву*, а также активистов Егора Куроптева* и Мусу Ломаева*. Одновременно ведомство исключило из реестра экс-директора «Викимедии Ру» Станислава Козловского.
Как пояснили в министерстве, основанием для решения в отношении «Рабкора»* стало распространение материалов иноагентов и нежелательных в России организаций, а также недостоверных, по оценке ведомства, сведений о политике российских властей. Основатель издания уже находится в реестре.
Артюху* Минюст вменяет содействие сбору средств для ВСУ, выступления против СВО и распространение материалов иноагентов и нежелательных организаций.
Газиева*, по данным ведомства, призывала к нарушению территориальной целостности России и является сторонницей движения, признанного террористическим. Аналогичные призывы Минюст вменяет Ломаеву*, который, по информации министерства, взаимодействует с террористической организацией.
Куроптев*, как утверждает Минюст, основал организацию, деятельность которой признана нежелательной в России, и распространял материалы структур с аналогичным статусом. Все четверо новых фигурантов реестра, по данным ведомства, проживают за рубежом.
Козловского исключили из списка в связи с утратой признаков иностранного агента. Он находился в реестре с февраля 2024 года.
Ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов ещё пять человек и три информационных проекта. В их числе философ Марина Быкова* и блогер Сергей Матвеев*.
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* Включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень террористов и экстремистов.