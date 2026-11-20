Минюст России пополнил реестр иностранных агентов пятью физическими лицами и тремя информационными проектами. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства от 20 ноября.

В обновлённый список попали журналист Елена Барышева*, философ Марина Быкова*, блогер Максим Максименко*, блогер Сергей Матвеев*, известный как «Иоганн Себастьян»*, и журналист Сергей Панов*. Также иноагентами признали новостной канал «Бюро»*, информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)*» и проект «Перезагрузка 2026»*.

Наиболее серьёзные претензии ведомство предъявило Максименко*. По данным Минюста, он содействовал сбору средств для Вооружённых сил Украины, а также для организаций, признанных в России террористической и нежелательной. Кроме того, ему вменяют распространение недостоверной информации о российской власти и избирательной системе.

Барышеву*, Быкову*, Матвеева* и Панова* Минюст обвинил в распространении недостоверных сведений о решениях российских властей, выступлениях против СВО и взаимодействии с нежелательными организациями. Все четверо, как отмечается в сообщении ведомства, проживают за пределами России.

В отношении «Красного темника»* Минюст указал на распространение недостоверной информации о российской политике и избирательной системе, а также призывы участвовать в несанкционированных митингах. Каналу «Бюро»* вменили взаимодействие с иноагентами и создание их материалов. По информации ведомства, руководство канала находится за рубежом.

Проект «Перезагрузка 2026»*, согласно сообщению Минюста, распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. При этом его организатором названа структура, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

Ранее Life.ru сообщал о включении в реестр иноагентов двух незарегистрированных политических объединений, поэтессы, экономиста и других лиц. Предыдущее обновление списка состоялось 6 ноября.