Таганский суд Москвы привлёк к административной ответственности компанию «Радио День» за трансляцию песен исполнителей, признанных в России иностранными агентами, без соответствующего указания в эфире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный документ.

Суд признал ООО «Радио День» виновным по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ — за распространение в СМИ материалов иностранных агентов без обозначения их статуса. Размер назначенного штрафа в доступной копии постановления не указан.

Как следует из материалов дела, в конце июня 2026 года радиостанция неоднократно ставила в эфир композицию Noize MC* (Ивана Алексеева*). С 24 по 28 июня песня «Из окна» прозвучала 21 раз. Кроме того, по одному разу транслировались «Будущие мамы» Лигалайза* (Андрея Меньшикова*), «Вокруг шум» группы «Каста» и «Полковнику никто не пишет» группы «Би-2».

Ни в одном из этих случаев статус исполнителей как иностранных агентов не был обозначен. Нарушение выявили сотрудники Роскомнадзора, проанализировавшие запись эфира за период с 24 по 28 июня. Проверка была проведена в начале июля.

Согласно части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ, для юридических лиц за подобное нарушение предусмотрен штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Ранее Life.ru сообщал, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов солистку группы «Стоптайм» Диану Логинову*, выступающую под псевдонимом Наоко, и гитариста коллектива Александра Орлова. Ведомство объявило об этом 16 октября 2026 года. Музыканты получили известность после уличных выступлений в Санкт-Петербурге, во время которых исполняли песни артистов, признанных иноагентами.