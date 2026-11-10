Массовая стрельба в центре польского Кракова могла быть спланирована задолго до трагедии. К такому выводу склоняются следователи после изучения вещей и вооружения 24-летнего Михала Оксиньского, устроившего нападение 7 ноября. Об этом заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек на пресс-конференции, сообщает Interia.

«Возможно, это было спланировано сильно заранее», — предположил глава ведомства.

Поводом для такой версии стало количество оружия и боеприпасов, обнаруженных у нападавшего. По словам Журека, мужчина имел профессиональное снаряжение и несколько десятков магазинов с патронами. Министр считает, что подобный запас был бы избыточным даже для человека, проходившего тактическую стрелковую подготовку.

При изучении компьютера подозреваемого выяснилось, что за несколько месяцев до трагедии он интересовался норвежским террористом Андерсом Брейвиком, убившим 77 человек в 2011 году. Следователи также обнаружили символику, которую связывают с ультраправыми движениями. Теперь прокуратура проверяет, могли ли экстремистские взгляды повлиять на мотивы преступления.

Ещё одной важной уликой стал глушитель, найденный в автомобиле Оксиньского. Следствие предполагает, что его могли использовать при убийстве родственников подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский. Это могло бы объяснить, почему соседи не слышали выстрелов.

Напомним, 7 ноября мужчина открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади Кракова. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. До нападения, по версии следствия, он убил своих родителей и сестру. Сам Оксиньский получил ранения при задержании и 9 ноября скончался в больнице.

Польские правоохранители продолжают изучать цифровые устройства и личные вещи нападавшего. Окончательная причина преступления пока не установлена, а версия о заблаговременной подготовке остаётся одной из рассматриваемых следствием.