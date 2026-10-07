Минюст признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»
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Минюст России внёс композицию «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»* в федеральный список экстремистских материалов. Ранее песню экстремистской признал Санкт-Петербургский городской суд.
Иск в суд подала прокуратура Санкт-Петербурга. По материалам дела, эксперты обнаружили в тексте песни признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов власти и их представителей.
Композиция вышла в 2014 году на альбоме «Молодость и панк-рок». Ответчиками по делу выступали фронтмен группы Владимир Котляров**, барабанщик Кирилл Муравьёв и басист Александр Агафонов.
«Порнофильмы» — российская панк-рок-группа из Дубны, основанная в 2008 году. Фронтмен коллектива — Владимир Котляров**. В 2023 году его признали иноагентом.
* Включены в федеральный список экстремистских материалов
** Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.