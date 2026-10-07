Минюст признал экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы»

Иск в суд подала прокуратура Санкт-Петербурга. По материалам дела, эксперты обнаружили в тексте песни признаки призывов к агрессивным и насильственным действиям по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов власти и их представителей.