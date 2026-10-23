Минюст включил 12 человек в реестр уклоняющихся от исполнения наказания за рубежом

Минюст России внёс первых 12 человек в новый реестр граждан, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения назначенного наказания. Среди них — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский*, политолог Екатерина Шульман**, предприниматель Евгений Чичваркин** и политик Леонид Гозман**. Сведения появились 23 октября на сайте ведомства.

В перечень также вошли журналисты Марк Фейгин** и Майкл Наки**, политики Владимир Милов** и Борис Зимин**, правозащитница Анастасия Буракова**, активистка Анастасия Шевченко**, Алексей Нестеренко** и бывший муниципальный депутат Москвы Елена Котеночкина. Таким образом, в первой группе оказались 11 человек, ранее признанных иностранными агентами, и Котеночкина, не имеющая такого статуса.

Под первым номером в реестре значится Ходорковский*. Одним из оснований для его включения названы положения статьи 207.3 УК РФ о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Эта же статья указана в отношении Котеночкиной. Основания для остальных фигурантов также связаны с конкретными статьями Уголовного кодекса.

Попадание в список предусматривает серьёзные финансовые и имущественные ограничения. Гражданам могут заблокировать денежные средства и другое имущество, запретить регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, ограничить банковские операции и оформление недвижимости. Заявления о кадастровом учёте и регистрации прав на недвижимость будут возвращать без рассмотрения.

Соответствующий закон вступил в силу в августе 2026 года. Он распространяется на находящихся за пределами России граждан, которые уклоняются от исполнения вступивших в силу судебных решений по уголовным делам или отдельным административным статьям. Среди предусмотренных законом оснований — нарушения законодательства об иноагентах, дискредитация ВС РФ и призывы к введению санкций против России. Сам по себе переезд за границу основанием для ограничений не является.

Реестр ведёт Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста. В нём публикуются сведения о фигурантах, даты включения и основания применения ограничений. Для всех 12 человек датой внесения указано 23 октября 2026 года.

Ранее Life.ru рассказывал о 14 видах ограничений для россиян, скрывающихся от наказания за рубежом. Замминистра юстиции Олег Свириденко пояснял, что помимо блокировки счетов и ограничений на сделки закон предусматривает отказ в кредитах, дистанционном банковском обслуживании и отдельных государственных услугах. При этом меры могут быть отменены после исполнения наказания или возникновения других предусмотренных законом оснований.

Больше новостей о законодательстве, судебных решениях и правах граждан — в разделе «Право» на Life.ru.