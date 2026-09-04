Минюст внёс Лейбграда, Сандалова и Татаринову в реестр иноагентов

По данным Минюста, поэт, журналист и публицист Сергей Лейбград распространял недостоверную и нформацию о решениях российских органов власти, государственной политике и избирательной системе, выступал против специальной военной операции и распространял материалы других иноагентов. В Минюсте также указали, что он взаимодействует с внесёнными в реестр лицами и проживает за пределами России. Феликсу Сандалову, известному как издатель, писатель и журналист, ведомство вменяет участие в создании и распространении материалов иноагентов и организации, признанной в России нежелательной. Кроме того, в Минюсте заявили, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и содействовал выпуску произведений авторов-иноагентов. Сандалов проживает за пределами РФ.