Минюст внёс Лейбграда, Сандалова и Татаринову в реестр иноагентов
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Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Сергея Лейбграда, Феликса Сандалова и Татьяну Татаринову. Обновлённый перечень ведомство опубликовало 4 сентября.
По данным Минюста, поэт, журналист и публицист Сергей Лейбград распространял недостоверную и нформацию о решениях российских органов власти, государственной политике и избирательной системе, выступал против специальной военной операции и распространял материалы других иноагентов. В Минюсте также указали, что он взаимодействует с внесёнными в реестр лицами и проживает за пределами России. Феликсу Сандалову, известному как издатель, писатель и журналист, ведомство вменяет участие в создании и распространении материалов иноагентов и организации, признанной в России нежелательной. Кроме того, в Минюсте заявили, что он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и содействовал выпуску произведений авторов-иноагентов. Сандалов проживает за пределами РФ.
В отношении Татьяны Татариновой Минюст сообщил, что она распространяла недостоверную,информацию о решениях и политике российских властей, выступала против СВО, распространяла материалы иноагентов и нежелательной организации, а также взаимодействовала с такими организациями. В сообщении отмечается, что Татаринова проживает за пределами России.
Ранее Life.ru сообщал, что в тот же день Минюст внёс «Новую газету» в реестр иностранных агентов.
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