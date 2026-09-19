Минздрав изменил диспансеризацию: Кому нужно сдать анализ на липопротеин и липидный профиль

Министерство здравоохранения РФ предписало по-новому проводить медосмотры и диспансеризацию. Среди новшеств — определение уровня липопротеина (а) и расширенная оценка липидного профиля. «Вечерняя Москва» выяснила у врача-терапевта Надежды Чернышовой, кому важно сдавать эти анализы.

Липидный профиль включает несколько ключевых маркеров. Липопротеины высокой плотности — «хороший» холестерин: они собирают излишки жира из тканей и доставляют их в печень на переработку. Высокий уровень ЛПВП говорит о том, что организм справляется с жировым обменом. Липопротеины низкой плотности — главные виновники атеросклеротических бляшек: их рост сигналит о риске инфаркта или инсульта. Триглицериды — ещё один вид жиров, чьё повышение указывает на нарушения метаболизма. Индекс атерогенности — расчётный коэффициент соотношения «плохих» и «хороших» жиров.

«Только совокупность этих анализов позволяет увидеть дисбаланс. Например, общий холестерин может быть в норме за счёт высокого уровня «хорошего», но если при этом повышены ЛПНП и триглицериды, то пациент находится в зоне риска», — подчеркнула терапевт.

Следить за липидным профилем желательно с 40 лет. При ранних инфарктах или инсультах у близких проверку проходят гораздо раньше по рекомендации врача. Поскольку исследование включено в программу диспансеризации, оно назначается бесплатно в рамках плановых осмотров.

Как отмечал Life.ru, на первом этапе гражданам также станет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца с учётом возрастных групп. Кроме того, россияне из группы риска имеют право пройти оценку коронарного кальция по данным ранее выполненной КТ органов грудной клетки.