Минздрав одобрил первый внутривенный иммуноглобулин для детей производства РФ

Дети с нарушениями иммунной системы смогут получать терапию первым российским внутривенным иммуноглобулином «БиоГам». Минздрав одобрил применение препарата в педиатрии после клинического исследования. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

До сих пор лекарство использовали только для взрослых, а для маленьких пациентов с иммунодефицитами, по данным госкорпорации, были доступны лишь зарубежные аналоги. Теперь отечественный препарат получил разрешение на применение у детей.

«БиоГам» предназначен для пациентов с первичными и вторичными иммунодефицитами. Его также можно использовать при заболеваниях, требующих иммуномодулирующей терапии. Такие препараты восполняют недостаток антител и помогают организму противостоять инфекциям.

Лекарство выпускает холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех». Препарат содержит иммуноглобулин человека в 10-процентной концентрации и вводится внутривенно под контролем медиков.

Иммуноглобулины входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Их применяют в том числе в неврологии, гематологии, ревматологии и онкологии. По оценке Минздрава, такая терапия помогает снизить риск инфекционных осложнений у людей с нарушениями иммунитета.