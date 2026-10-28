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Опубликовано 28 октября, 12:11

Минздрав одобрил первый внутривенный иммуноглобулин для детей производства РФ

Обложка © Telegram / Ростех

Обложка © Telegram / Ростех

Дети с нарушениями иммунной системы смогут получать терапию первым российским внутривенным иммуноглобулином «БиоГам». Минздрав одобрил применение препарата в педиатрии после клинического исследования. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

До сих пор лекарство использовали только для взрослых, а для маленьких пациентов с иммунодефицитами, по данным госкорпорации, были доступны лишь зарубежные аналоги. Теперь отечественный препарат получил разрешение на применение у детей.

«БиоГам» предназначен для пациентов с первичными и вторичными иммунодефицитами. Его также можно использовать при заболеваниях, требующих иммуномодулирующей терапии. Такие препараты восполняют недостаток антител и помогают организму противостоять инфекциям.

Лекарство выпускает холдинг «Нацимбио», входящий в «Ростех». Препарат содержит иммуноглобулин человека в 10-процентной концентрации и вводится внутривенно под контролем медиков.

Иммуноглобулины входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. Их применяют в том числе в неврологии, гематологии, ревматологии и онкологии. По оценке Минздрава, такая терапия помогает снизить риск инфекционных осложнений у людей с нарушениями иммунитета.

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Матвей Константинов
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