Почти 85% российских детей относятся к группам здоровья, которые не предполагают серьёзных ограничений по состоянию организма. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения РФ. При этом речь идёт не только о полностью здоровых несовершеннолетних, но и о детях с определёнными факторами риска. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова, передаёт ТАСС.

По словам представителя ведомства, специалисты распределяют несовершеннолетних по группам в зависимости от состояния здоровья. Первая категория объединяет детей, у которых не выявлено заболеваний и отклонений. Во вторую входят несовершеннолетние с факторами риска развития болезней, а также те, кто перенёс острые заболевания, но не имеет существенных ограничений по здоровью.

«Примерно 84–85% — это дети первой и второй группы здоровья», — заявила Котова.

Таким образом, приведённая статистика не означает, что все эти дети абсолютно здоровы. В частности, вторая группа предполагает наличие определённых особенностей или факторов риска, требующих внимания со стороны родителей и медицинских специалистов.

При этом распределение по группам здоровья позволяет оценивать общее состояние детского населения и определять потребности несовершеннолетних в медицинском наблюдении и профилактических мероприятиях.