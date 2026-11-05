Проведение кесарева сечения по медицинским показаниям не должно ухудшать статистику роддомов и лишать врачей премий. С таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и бывший парламентарий, советник партии «Новые люди» по вопросам здоровья и безопасности женщин Ксения Горячева обратились в Минздрав. Авторы инициативы опасаются, что стремление медучреждений сократить число операций может приводить к отказам даже в тех случаях, когда хирургическое вмешательство необходимо для безопасности матери и ребёнка.

В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что ориентация на статистические показатели способна влиять на решения врачей. Особую обеспокоенность авторов вызывает риск необоснованного отказа от кесарева сечения или затягивания операции при наличии медицинских показаний.

«В отдельных случаях ориентация медицинских организаций на достижение статистических показателей может создавать предпосылки для принятия решений, не в полной мере учитывающих индивидуальные медицинские показания и состояние пациентки. Особую обеспокоенность вызывает вероятность необоснованного отложения оперативного родоразрешения либо отказа от него при наличии соответствующих медицинских оснований», — говорится в письме.

Поводом для обращения стала история, которую Горячева услышала на встрече со сторонниками в Туле. Мать троих детей рассказала, что из-за проблем со зрением ей дважды рекомендовали кесарево сечение, однако оба раза в роддоме отказали в операции. Женщине пришлось рожать самостоятельно с риском для зрения, а восстановление после родов оказалось тяжёлым.

По словам авторов инициативы, подобные жалобы поступают и из других регионов. Женщины рассказывают об отказах в оперативном родоразрешении или его откладывании даже при наличии медицинских показаний. Даванков и Горячева считают необходимым проверить, не связаны ли такие ситуации с установленными для роддомов показателями.

За последние два десятилетия доля кесаревых сечений в России, по приведённым инициаторами обращения данным, увеличилась примерно с четверти до трети всех родов. При этом Минздрав проводит политику по сокращению числа операций, которых можно избежать. В отдельных регионах действуют целевые показатели по снижению доли кесаревых сечений.

Снижать число ненужных кесаревых — правильная цель. Это серьёзная операция, которая влияет на восстановление женщин и возможную новую беременность. Но если операция нужна женщине по медицинским показаниям, никакие планы и статистика не должны этому мешать. В этот момент у врача должен быть один ориентир — безопасность женщины и ребёнка. Именно это мы и предлагаем закрепить. Ксения Горячева Экс-депутат VIII созыва, советник партии «Новые люди» по вопросам здоровья и безопасности женщин

Авторы обращения предлагают закрепить правило, согласно которому необходимая по медицинским показаниям операция не должна негативно отражаться на оценке работы роддома, зарплате или премии врача. Кроме того, они просят Минздрав изучить региональную практику и выяснить, не применяются ли финансовые стимулы, побуждающие медиков сокращать долю кесаревых сечений.

Подобная проблема уже привлекала внимание федерального ведомства. В июне 2020 года Минздрав сообщил о намерении предупредить регионы о недопустимости премирования медицинских работников за отсутствие кесаревых сечений. Тогда в ведомстве подчеркнули, что указаний отказываться от необходимых операций ради статистики не давалось.

Мы не предлагаем отказываться от курса на снижение числа ненужных операций. Хотим убедиться, что внутри этой системы есть понятная защита для случаев, когда кесарево действительно необходимо. Ни врач, ни женщина не должны выбирать между медицинскими показаниями и хорошей статистикой роддома. Владислав Даванков Вице-спикер Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди»

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме выступили против инициативы требовать согласие бывшего мужа на аборт. Авторы возражений обратили внимание на многомиллиардную задолженность по алиментам и раскритиковали предложение расширять права мужчин в вопросах репродуктивного выбора женщин.