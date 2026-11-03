Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил против идеи разрешать женщинам делать аборт только с согласия мужчины, в том числе бывшего супруга. Парламентарий раскритиковал предложение главного педиатра Уральского федерального округа Ольги Ковтун, заявив, что оно наделяет мужчин новыми правами без дополнительных обязанностей.

«Разрешение на аборт у бывшего мужа. Может ещё у соседа спросим?» — написал Даванков в своём телеграм-канале.

Ранее Ковтун поддержала инициативу учитывать согласие нынешнего или бывшего супруга при решении о прерывании беременности. По её мнению, мужчина может убедить женщину сохранить ребёнка, пообещав финансовую поддержку и стабильность. Врач также допустила, что такой подход поможет восстановить распавшуюся семью.

Даванков усомнился в эффективности подобных предложений. Он напомнил о многомиллиардных долгах по алиментам и подчеркнул, что вместо обеспечения исполнения уже существующих обязательств мужчинам предлагают предоставить дополнительные права. По мнению депутата, решение о рождении ребёнка во многом зависит от уверенности женщины в завтрашнем дне. Для этого необходимо обеспечить своевременную выплату алиментов, доступность детских садов и защиту беременных сотрудниц на работе.

Ранее Даванков предложил запретить административное давление на врачей при проведении абортов. Вице-спикер Госдумы заявил о подготовке законопроекта, который должен защитить медиков от принуждения к отказу в законной процедуре. По его словам, частные клиники в регионах прекращают проводить аборты не по собственной инициативе, а под давлением местных властей.