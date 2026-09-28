Минздрав предложил разрешить хирургам оказывать помощь вне больниц

Порядок оказания хирургической помощи в России может измениться с 1 января 2027 года. Минздрав предложил разрешить оказывать её вне медицинских организаций, в том числе по месту вызова скорой и во время эвакуации пациента. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на проект приказа ведомства.

Согласно документу, помощь по профилю «хирургия» сможет оказываться по месту вызова бригады скорой, в том числе специализированной, а также непосредственно в транспортном средстве при медицинской эвакуации.

Ещё одним нововведением станет включение хирургической помощи в перечень направлений, которые могут оказываться в рамках паллиативной медицинской помощи.

Проект также уточняет требования к специалистам. На должность врача-хирурга смогут назначать медиков, соответствующих установленным Минздравом квалификационным требованиям по специальности «хирургия».

Ранее Life.ru писал, что Минздрав России обновил стандарт медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве. В перечень возможных методов вошли электросудорожная терапия, акупунктура токами крайне высокой частоты и гипоксивоздействие.