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Опубликовано 4 сентября, 13:44

Минздрав приостановил регистрацию венгерского препарата от гельминтов «Декарис»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Министерство здравоохранения России приостановило регистрационное удостоверение препарата от гельминтов «Декарис», разработанного венгерской фирмой «Гедеон Рихтер». Ведомство установило, что он может представлять угрозу для здоровья человека.

«Принято решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения Декарис», — говорится в документе, текст приводит ТАСС.

Международным непатентованным названием препарата является «Левамизол». Вариация от венгерской компании выпускается в дозировках по 50 и 150 миллиграммов. Регистрацию в РФ не продолжат, пока производитель не предоставит в ведомство соответствующие сведения.

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Матвей Константинов
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