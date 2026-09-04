Минздрав приостановил регистрацию венгерского препарата от гельминтов «Декарис»

Министерство здравоохранения России приостановило регистрационное удостоверение препарата от гельминтов «Декарис», разработанного венгерской фирмой «Гедеон Рихтер». Ведомство установило, что он может представлять угрозу для здоровья человека.

«Принято решение о приостановлении действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения Декарис», — говорится в документе, текст приводит ТАСС.

Международным непатентованным названием препарата является «Левамизол». Вариация от венгерской компании выпускается в дозировках по 50 и 150 миллиграммов. Регистрацию в РФ не продолжат, пока производитель не предоставит в ведомство соответствующие сведения.

Ранее стало известно, что китайские туристы бросились скупать в российских аптеках сахароснижающие препараты, средства для пищеварения и лечебную косметику. По данным Life.ru, наибольший спрос пришёлся именно на лекарства для диабетиков.