В России расширили перечень документов, необходимых для допуска лекарственных препаратов к клиническим исследованиям. Разработчикам предстоит предоставлять дополнительные сведения о качестве, безопасности и эффективности медикаментов, следует из приказа Минздрава РФ.

Для получения разрешения на испытания потребуется документ производителя с характеристиками качества исследуемого препарата. Исключение в отношении этого документа предусмотрено для биологических лекарственных средств. Кроме того, заявителям необходимо будет предоставить результаты доклинических исследований, обосновывающие применение препарата. В частности, речь идёт о выбранных дозировках, способах введения лекарства, продолжительности испытаний и группах пациентов, которые примут в них участие.

Изменится и форма заключения экспертной комиссии. В неё включат отдельный пункт, посвящённый оценке качества препарата с учётом методов контроля, применяемых при доклинических исследованиях. Новые требования вступят в силу 29 ноября.