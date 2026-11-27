Минздрав расширил требования к экспертизе лекарств перед испытаниями
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В России расширили перечень документов, необходимых для допуска лекарственных препаратов к клиническим исследованиям. Разработчикам предстоит предоставлять дополнительные сведения о качестве, безопасности и эффективности медикаментов, следует из приказа Минздрава РФ.
Для получения разрешения на испытания потребуется документ производителя с характеристиками качества исследуемого препарата. Исключение в отношении этого документа предусмотрено для биологических лекарственных средств. Кроме того, заявителям необходимо будет предоставить результаты доклинических исследований, обосновывающие применение препарата. В частности, речь идёт о выбранных дозировках, способах введения лекарства, продолжительности испытаний и группах пациентов, которые примут в них участие.
Изменится и форма заключения экспертной комиссии. В неё включат отдельный пункт, посвящённый оценке качества препарата с учётом методов контроля, применяемых при доклинических исследованиях. Новые требования вступят в силу 29 ноября.
Напомним, 19 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России начались клинические испытания отечественного препарата для лечения мужского бесплодия. В основе разработки лежат экзосомы — мельчайшие структуры, участвующие в передаче сигналов между клетками.