В России проходят клинические исследования нового отечественного препарата для лечения мужского бесплодия. В основе разработки лежат экзосомы — микроскопические структуры, участвующие в обмене веществами и сигналами между клетками. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас проходят клинические исследования отечественного лекарственного препарата на основе экзосом для лечения мужского бесплодия. Это перспективное направление требует своего дальнейшего развития», — заявил глава Минздрава.

О новой разработке министр рассказал в приветствии участникам VII Национального конгресса по регенеративной медицине, который проходит в Москве 19–20 ноября. На мероприятии специалисты обсуждают клеточные технологии, восстановление повреждённых тканей и создание новых методов лечения заболеваний.

Экзосомы представляют собой мельчайшие мембранные пузырьки, которые выделяют клетки. Они могут переносить белки, липиды и другие биологически активные молекулы, участвуя в межклеточном взаимодействии. Учёные изучают возможность применения таких структур в регенеративной медицине, в том числе для восстановления нарушенных функций организма.