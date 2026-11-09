Репродуктолог объяснила, почему мужчинам нельзя ждать симптомов для проверки на бесплодие
Врач Вихрова: Мужское бесплодие может протекать без боли и нарушений эрекции
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Мужское бесплодие может протекать без боли и нарушений эрекции, рассказала заведующая отделением планирования семьи и репродукции тюменского Перинатального центра Юлия Вихрова. По её словам, внешность и хорошее самочувствие тоже не позволяют судить о способности зачать ребёнка.
К примеру, в Тюменской области такой диагноз стали чаще выявлять у мужчин. Среди пар, обращающихся в отделение, примерно в 60% случаев нарушения обнаруживают у обоих партнёров. Поэтому обследоваться необходимо вместе, а не ждать, пока женщина пройдёт все проверки.
На репродуктивное здоровье могут влиять перенесённые инфекции и травмы. Лечение подбирают в зависимости от причины: одним пациентам помогают препараты, другим требуется операция или ЭКО. Универсальной схемы для всех пар нет, подчеркнула собеседница URA.ru.
Ранее россиянок предупредили, что попытки восстановить менструальный цикл БАДами могут отсрочить необходимое лечение. За нарушениями могут скрываться разные заболевания, поэтому подбор добавок без обследования не заменяет выяснения причины.