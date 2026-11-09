Мужское бесплодие может протекать без боли и нарушений эрекции, рассказала заведующая отделением планирования семьи и репродукции тюменского Перинатального центра Юлия Вихрова. По её словам, внешность и хорошее самочувствие тоже не позволяют судить о способности зачать ребёнка.

К примеру, в Тюменской области такой диагноз стали чаще выявлять у мужчин. Среди пар, обращающихся в отделение, примерно в 60% случаев нарушения обнаруживают у обоих партнёров. Поэтому обследоваться необходимо вместе, а не ждать, пока женщина пройдёт все проверки.

На репродуктивное здоровье могут влиять перенесённые инфекции и травмы. Лечение подбирают в зависимости от причины: одним пациентам помогают препараты, другим требуется операция или ЭКО. Универсальной схемы для всех пар нет, подчеркнула собеседница URA.ru.