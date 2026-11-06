Учёные обнаружили неожиданный механизм старения сперматозоидов, который может влиять на мужскую фертильность и развитие будущего потомства. Оказалось, что с возрастом в мужских половых клетках меняется не только ДНК, но и состав молекул РНК. Причём у мышей исследователи зафиксировали резкую перестройку этих молекул в середине жизни. Об открытии сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале The EMBO Journal.

Специалисты изучили небольшие некодирующие РНК, которые содержатся в сперматозоидах и участвуют в регуляции клеточных процессов. Для анализа применили технологию PANDORA-seq, позволяющую обнаруживать разновидности РНК, которые сложнее выявить обычными методами секвенирования.

Исследование показало, что с возрастом состав этих молекул заметно меняется. В частности, в головках сперматозоидов старых мышей увеличивалось количество длинных фрагментов рибосомной РНК, тогда как коротких становилось меньше. Самое интересное, что перестройка происходила неравномерно: в середине жизни животных наблюдался выраженный скачок.

Похожую закономерность исследователи обнаружили и у людей. Анализ образцов спермы двух независимых групп доноров подтвердил, что соотношение длинных и коротких фрагментов РНК также связано с возрастом мужчин. Однако установить столь же резкий возрастной перелом у человека пока не удалось.

«Это похоже на обнаружение молекулярных часов, которые тикают с возрастом и у мышей, и у людей», — объяснил исследователь из Университета Юты Ци Чэнь.

По его словам, изменения могут постепенно накапливаться, прежде чем достигнут определённого критического уровня.

Чтобы выяснить возможные последствия такой перестройки, учёные ввели в эмбриональные стволовые клетки мышей комбинацию фрагментов РНК, характерную для сперматозоидов старых животных. После этого исследователи зафиксировали изменения активности генов, связанных с обменом веществ и нейродегенеративными процессами.

Полученные результаты позволяют предположить, что возраст отца может влиять на раннее развитие эмбриона не только через накопление мутаций ДНК. Сперматозоиды передают яйцеклетке и молекулы РНК, которые потенциально участвуют в регуляции работы генов будущего организма.

Однако пока исследование не доказывает, что обнаруженные изменения непосредственно вызывают бесплодие или заболевания у детей. Авторам ещё предстоит установить причины перестройки РНК и проверить её последствия для репродуктивного здоровья человека. В перспективе открытие может помочь создать новые способы оценки биологического возраста сперматозоидов и качества спермы.

Ранее Life.ru сообщал, что учёные обнаружили накопление опасных генетических мутаций в сперматозоидах с возрастом мужчины. Исследователи проанализировали ДНК более тысячи сперматозоидов у 81 мужчины в возрасте от 24 до 75 лет. Выяснилось, что у зрелых мужчин некоторые мутации встречаются чаще, потенциально повышая риски для будущего потомства. При этом наличие генетических изменений не означает, что они обязательно передадутся ребёнку.