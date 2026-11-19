19 ноября во многих странах отмечают Международный мужской день. Впервые в нынешнем виде его провели на Тринидаде и Тобаго в 1999 году, и одна из главных тем праздника — мужское здоровье. Повод серьёзный: мужчины реже женщин ходят к врачам и неохотно проходят профилактические осмотры, а инфаркт и инсульт настигают их раньше. Логика «ничего не болит» подводит: многие опасные болезни годами молчат. Мы собрали, какие обследования нужны после 30, 40 и 50 лет и что можно сделать бесплатно.

Диспансеризация по полису ОМС

Диспансеризация для мужчин бесплатно по полису ОМС. Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Базовая проверка для мужчины любого возраста — бесплатная диспансеризация по полису ОМС в своей поликлинике. С 18 до 39 лет её проходят раз в три года, после 40 — каждый год. При отклонениях врач отправит на второй этап, к узким специалистам. По письменному заявлению работодатель обязан предоставить предусмотренные законом дни для диспансеризации с сохранением среднего заработка. Даты согласовывают с начальством. Отговорка «некогда» не работает, даже если уверены, что вы в форме не хуже агента 007, будь то смокинг Шона Коннери или плавки Дэниела Крейга.

После 30: давление, сахар и холестерин

Обследования для мужчин после 30 лет. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Начинается всё с анкеты: врач спросит про инфаркты, инсульты и онкологию у родственников. Потом измеряют рост, вес и объём талии, давление, холестерин и глюкозу в крови. Эти показатели помогают выявить повышенное давление, нарушения углеводного обмена и риск атеросклероза. Флюорографию делают раз в два года, ЭКГ при первом визите, а после 35 лет — ежегодно. Результаты лучше сохранить и сравнить через три года. Если показатели уже выше нормы, терапевт подскажет, что поменять в питании и физической нагрузке.

Репродуктивное здоровье и уролог

Репродуктивное здоровье мужчин: осмотр уролога. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 2024 года мужчины от 18 до 49 лет могут бесплатно проверить и репродуктивное здоровье. Такую диспансеризацию проходят вместе с обычной или отдельно. На первом этапе пациента осматривает уролог, а при его отсутствии — хирург, прошедший подготовку по вопросам репродуктивного здоровья. Если есть повод, на втором этапе назначают спермограмму, УЗИ простаты и органов мошонки и анализ на инфекции. Многие мужчины годами откладывают визит к урологу из стеснения, хотя такая проверка помогает вовремя найти то, что мешает стать отцом.

После 40: анализ крови и глазное давление

Какие анализы мужчине сдавать после 40 лет. Фото © ТАСС / dpa / Daniel Karmann

С 40 лет диспансеризация становится ежегодной, и список анализов растёт. Добавляется общий анализ крови: он покажет анемию и воспаление. Каждый год проверяют внутриглазное давление, чтобы не пропустить глаукому, которая долго ничем себя не выдаёт. ЭКГ, как и с 35 лет, делают ежегодно. Артериальное давление полезно мерить и дома, особенно тем, кто списывает головную боль на погоду и каждый раз проверяет, когда ждать магнитных бурь, как 16–18 ноября.

ПСА в 45, 50, 55, 60 и 64 года

Анализ ПСА: в каком возрасте сдавать мужчинам. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Рак простаты коварен: он годами протекает без симптомов, а на ранней стадии хорошо поддаётся лечению. Поэтому в программу диспансеризации входит анализ крови на простатспецифический антиген, или ПСА. Его сдают в 45, 50, 55, 60 и 64 года. Если ПСА повышен, на втором этапе направят к урологу или хирургу, а он решит, нужны ли УЗИ или МРТ. Не ждите юбилея, если по ночам всё чаще тянет в туалет или остаётся ощущение неполного опорожнения. С такими жалобами к урологу идут сразу.

Гастроскопия и анализ на скрытую кровь

Гастроскопия и анализ кала на скрытую кровь. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

С 40 лет раз в два года сдают анализ кала на скрытую кровь, а с 65 до 75 лет каждый год. Он помогает заподозрить рак кишечника, который тоже долго молчит. В 45 лет всем делают гастроскопию: врач осматривает пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку, чтобы исключить онкологию. На процедуру приходят натощак, без еды минимум восемь часов. Если анализ положительный, на втором этапе направят к хирургу или колопроктологу, а при подозрении на опухоль на колоноскопию.

Ближе к 50: сосуды шеи, печень и лёгкие

Обследования мужчин ближе к 50 годам. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

Мужчинам 45–72 лет, у которых одновременно повышены давление и холестерин и есть лишний вес, на втором этапе делают дуплексное сканирование сосудов шеи. КТ лёгких назначат, если врач заподозрит опухоль. Если вес заметно выше нормы, терапевт может добавить УЗИ брюшной полости, гликированный гемоглобин и анализ на гормоны щитовидки. Тем, кто следит за сахаром, полезно знать, что означает надпись «без сахара» на упаковке и какие подсластители там прячутся.

Схема получается простая. В 30 следим за давлением, сахаром и холестерином, с 40 каждый год идём на диспансеризацию и раз в два года сдаём кал на скрытую кровь, в 45 сдаём ПСА и делаем гастроскопию. Сосуды шеи проверяем по показаниям. Почти всё это можно сделать бесплатно по полису ОМС. Мужское здоровье чаще всего подводит привычка терпеть до последнего, поэтому лучший подарок к 19 ноября — запись к терапевту. А пока ждёте своей очереди в поликлинике, проверьте, помните ли вы роли Светланы Светличной в советском кино.