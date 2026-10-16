Минздрав зарегистрировал первый российский биоаналог окрелизумаба от склероза

Минздрав России зарегистрировал первый отечественный биоаналог окрелизумаба — препарата для лечения рассеянного склероза. Лекарство под названием «Окрелизумаб БИОКАД» разработала биотехнологическая компания BIOCAD, пресс-служба которой и сообщила о регистрации.

Производство препарата будет организовано в России по полному циклу — от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового лекарства. Это позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить стабильность лекарственного обеспечения пациентов.

Основанием для регистрации стали результаты клинического исследования III фазы, в ходе которого отечественную разработку сравнивали с оригинальным окрелизумабом. Анализ данных 298 пациентов после 24 недель лечения подтвердил сопоставимую эффективность и безопасность препаратов. При этом наблюдение за участниками исследования продолжается.

В BIOCAD подчеркнули, что регистрация биоаналога стала важным шагом к повышению доступности терапии рассеянного склероза. Пациентам с этим заболеванием необходимо получать лечение непрерывно на протяжении многих лет, поэтому организация полного цикла производства в России должна помочь обеспечить устойчивые поставки лекарства.

Ранее Life.ru сообщал, что Минздрав России зарегистрировал препарат «Глевентра» для лечения миодистрофии Дюшенна — тяжёлого наследственного заболевания, вызывающего прогрессирующее разрушение мышц. Лекарство на основе гивиностата предназначено для детей от шести лет, которые сохраняют способность ходить и получают кортикостероиды. Препарат выпускается в форме суспензии и отпускается по рецепту. Кроме того, с 2027 года миодистрофию Дюшенна включат в программу неонатального скрининга, что позволит выявлять заболевание у детей на ранних стадиях.