Встреча Владимира Зеленского со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером была нужна Киеву прежде всего для обсуждения военной помощи. Такое мнение высказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

«Именно по этой причине Зеленскому нужна была эта встреча. Поэтому на Украине мало кто верит, что Зеленский реально пытается договориться о мире, в том числе на встречах с европейцами и американцами», — утверждает собеседник агентства.

Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Киеве 6 сентября после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Официально стороны обсуждали урегулирование конфликта и возможность возобновления трёхстороннего диалога. При этом Зеленский постоянно поднимал вопрос о дальнейшем снабжении Украины. В частности, речь шла о системах ПВО, поддержке энергетики и так называемом зимнем пакете помощи.