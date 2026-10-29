Мир через два государства: Путин назвал единственный путь решения палестинского вопроса

Окончательно урегулировать палестинский вопрос можно только при создании двух независимых государств — Израиля и Палестины. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 октября на саммите Россия — Африка.

«Россия поддерживает и считает, что окончательное решение палестинского вопроса может быть достигнуто только при реализации известного принципа создания двух государств, в том числе полноценного государства на территории Палестины — палестинского государства», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, Путин вновь подтвердил позицию Москвы по ближневосточному урегулированию. Россия выступает за решение конфликта на основе принципа двух государств, предполагающего существование независимой Палестины наряду с Израилем.

Этот подход соответствует международным усилиям по урегулированию палестино-израильского конфликта. Принцип двух государств предусматривает возможность мирного сосуществования Израиля и Палестины, однако вопросы границ, безопасности и статуса Иерусалима остаются предметом разногласий.

Российский президент и прежде неоднократно подчёркивал, что долгосрочный мир на Ближнем Востоке невозможен без полноценной палестинской государственности. В частности, в октябре 2026 года на заседании клуба «Валдай» он назвал создание палестинского государства основой устойчивого урегулирования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пришло время окончательно решить вопрос о государственности Палестины. Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр подчеркнул, что урегулирование должно опираться на многочисленные резолюции и решения всемирной организации. По его словам, обеспечение государственности палестинского народа остаётся одной из ключевых нерешённых проблем Ближнего Востока.