Путин призвал не забывать о Палестине на фоне событий в Персидском заливе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Проблемы Палестины не должны оставаться без внимания международного сообщества из-за событий в Персидском заливе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.
«Конечно, за событиями в Персидском заливе нельзя забывать о проблемах Палестины, которая продолжает страдать», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных разрушениях в секторе Газа, зафиксированных на новых спутниковых снимках. Согласно опубликованным данным Спутникового центра ООН, повреждения получили около 82% строений анклава, причём более 134 тысяч объектов были полностью разрушены. Новые изображения наглядно показали последствия боевых действий для палестинских городов.