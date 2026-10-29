Путин призвал не забывать о Палестине на фоне событий в Персидском заливе

Проблемы Палестины не должны оставаться без внимания международного сообщества из-за событий в Персидском заливе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Конечно, за событиями в Персидском заливе нельзя забывать о проблемах Палестины, которая продолжает страдать», — подчеркнул российский лидер.