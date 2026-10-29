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Опубликовано 29 октября, 12:32

Путин призвал не забывать о Палестине на фоне событий в Персидском заливе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Проблемы Палестины не должны оставаться без внимания международного сообщества из-за событий в Персидском заливе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании третьего саммита «Россия — Африка» в Москве.

«Конечно, за событиями в Персидском заливе нельзя забывать о проблемах Палестины, которая продолжает страдать», — подчеркнул российский лидер.

Тысячи человек вышли на марш в поддержку Палестины в Лондоне
Тысячи человек вышли на марш в поддержку Палестины в Лондоне

Ранее Life.ru сообщал о масштабных разрушениях в секторе Газа, зафиксированных на новых спутниковых снимках. Согласно опубликованным данным Спутникового центра ООН, повреждения получили около 82% строений анклава, причём более 134 тысяч объектов были полностью разрушены. Новые изображения наглядно показали последствия боевых действий для палестинских городов.

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Матвей Константинов
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