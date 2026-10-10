Тысячи человек вышли на марш в поддержку Палестины в Лондоне

Тысячи человек вышли на улицы Лондона в поддержку Палестины, требуя прекращения боевых действий в секторе Газа и введения санкций против Израиля. Об этом сообщает RT, публикуя кадры своего корреспондента Мухаммада Аль-Хухи с места событий.

Пропалестинские протесты в Лондоне. Видео © Telegram / RT на русском / Мухаммад Аль-Хухи

Шествие приурочено к третьей годовщине эскалации палестино-израильского конфликта, начавшейся в октябре 2023 года. Участники демонстрации собрались в центре британской столицы с палестинскими флагами и плакатами, призывая международное сообщество усилить давление на Израиль.

Марш стартовал на набережной Виктории и проходит через центральные районы Лондона. Конечной точкой шествия станет Уайтхолл, где расположены правительственные учреждения Великобритании. По предварительным оценкам столичной полиции, в мероприятии могли принять участие от семи до десяти тысяч человек.

Для обеспечения порядка правоохранители установили ограничения на маршрут демонстрации. Кроме того, в городе запланирована встречная акция противников пропалестинского движения.

По данным органов здравоохранения сектора Газа, с октября 2023 года в результате израильских военных операций погибли более 74 тысяч палестинцев. Среди жертв, согласно публикуемым оценкам, не менее 21 тысячи детей. Несмотря на заключённое в октябре 2025 года соглашение о прекращении огня, удары и столкновения в анклаве продолжаются.

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