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Регион
Опубликовано 22 сентября, 09:52

«Мир навсегда, а не пауза»: Песков напомнил позицию Москвы по урегулированию конфликта

Песков: Россия выступает за прочный мир с Украиной, а не за перемирие

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия выступает за прочное мирное урегулирование конфликта вокруг Украины, а не за временное перемирие. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что такую позицию президент РФ Владимир Путин озвучивал неоднократно. В Москве считают, что временная приостановка боевых действий сама по себе не решит существующие противоречия.

«Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не перемирие, которое, по сути, ничего не даст», — сказал Песков.

Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах по Украине
Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах по Украине

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский вновь предложил России прекратить огонь без предварительных условий. Он заявил о готовности остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения, а уже после этого перейти к переговорам. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что выступает не за временное перемирие, а за долгосрочное урегулирование с согласованием ключевых условий.

Больше новостей о переговорах и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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