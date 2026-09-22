«Мир навсегда, а не пауза»: Песков напомнил позицию Москвы по урегулированию конфликта

Россия выступает за прочное мирное урегулирование конфликта вокруг Украины, а не за временное перемирие. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля напомнил, что такую позицию президент РФ Владимир Путин озвучивал неоднократно. В Москве считают, что временная приостановка боевых действий сама по себе не решит существующие противоречия.

«Президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не перемирие, которое, по сути, ничего не даст», — сказал Песков.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский вновь предложил России прекратить огонь без предварительных условий. Он заявил о готовности остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения, а уже после этого перейти к переговорам. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно подчёркивала, что выступает не за временное перемирие, а за долгосрочное урегулирование с согласованием ключевых условий.