Ялтинская конференция 1945 года не была попыткой разделить мир на сферы влияния. Такую позицию высказал президент России Владимир Путин, говоря об исторических договорённостях и современных конфликтах.

«Хочу это подчеркнуть и хочу, чтобы всем было понятно. В Ялте не было раздела мира на зоны влияния», — заявил российский лидер.

По словам президента, участники конференции исходили из обстановки, сложившейся по итогам Второй мировой войны. Достигнутые договорённости, как подчеркнул Путин, лишь закрепили существовавшие реалии, а не стали результатом попытки заново поделить мир между ведущими державами.

Глава государства предложил оценивать решения того времени с учётом исторических обстоятельств. Он задался вопросом, что ещё могли предпринять участники переговоров и следовало ли вместо достижения договорённостей продолжать войну. Именно признанием сложившегося положения дел Путин объяснил значение Ялтинской конференции.

Российский лидер также провёл параллель между событиями прошлого и нынешней международной обстановкой. По его убеждению, при разрешении современных конфликтов сторонам тоже придётся считаться с существующими реалиями. Президент подчеркнул, что избежать их признания в конечном счёте не получится.

Тема Ялтинской конференции вновь оказалась в центре внимания на фоне переговоров России, Китая и США в Шэньчжэне. Ранее Life.ru писал, что британская Financial Times предупредила об опасности «новой Ялты» на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Издание выразило опасения, что переговоры трёх держав могут привести к признанию ими особых сфер интересов друг друга.