«‎Мир не стал ближе»: Рябков назвал главную проблему украинского урегулирования

Перспектива политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас не стала ближе, чем несколько месяцев назад. Такую оценку дал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС. Дипломат возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на представителей европейских стран, которых он назвал «партией войны».

«Именно на них ответственность за то, что перспектива политико-дипломатического решения на сегодня, на мой взгляд, не ближе, чем она была несколько месяцев назад. Это объективная реальность», — сказал Рябков.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Киевом. Глава МИД РФ подчеркнул, что для продолжения диалога необходима соответствующая готовность украинской стороны. По его словам, Россия от переговорного процесса не отказывалась и не выступала инициатором прекращения предыдущих контактов.