Мир не строится вокруг них: Медведев разнёс стратегию Запада по ослаблению других стран
Медведев осудил попытки Запада помешать развитию России и других стран
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Попытки западных государств ограничить развитие России и других стран мирового большинства, а также ослабить существующие механизмы международного взаимодействия недопустимы. С таким заявлением выступил председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».
Политик подверг критике действия западных столиц, которые, по его оценке, препятствуют равноправному сотрудничеству между государствами и создают дополнительные барьеры для их дальнейшего роста.
«Считаем недопустимыми подходы Запада, которые пытаются разрушить многосторонние механизмы сотрудничества и подорвать возможности развития наших с вами стран, стран мирового большинства», — подчеркнул Медведев.
Выступление прозвучало в рамках международного форума, посвящённого противодействию современным формам неоколониализма. Его участники обсуждают вопросы защиты национального суверенитета и укрепления связей между государствами, выступающими за самостоятельное определение своего политического и экономического курса.
Ранее Life.ru сообщал, что Медведев заявил о способности России противостоять давлению более 30 тысяч западных санкций. По словам зампреда Совбеза, даже столь масштабные ограничения не лишили страну возможности отстаивать собственные интересы.