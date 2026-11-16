Попытки западных государств ограничить развитие России и других стран мирового большинства, а также ослабить существующие механизмы международного взаимодействия недопустимы. С таким заявлением выступил председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Генеральной ассамблеи движения «За свободу наций!».

Политик подверг критике действия западных столиц, которые, по его оценке, препятствуют равноправному сотрудничеству между государствами и создают дополнительные барьеры для их дальнейшего роста.

«Считаем недопустимыми подходы Запада, которые пытаются разрушить многосторонние механизмы сотрудничества и подорвать возможности развития наших с вами стран, стран мирового большинства», — подчеркнул Медведев.

Выступление прозвучало в рамках международного форума, посвящённого противодействию современным формам неоколониализма. Его участники обсуждают вопросы защиты национального суверенитета и укрепления связей между государствами, выступающими за самостоятельное определение своего политического и экономического курса.