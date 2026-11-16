Россия способна противостоять санкционному давлению, несмотря на более чем 30 тысяч ограничений, введённых против страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании генеральной ассамблеи всемирного движения «За свободу наций!».

Политик обратил внимание на беспрецедентное количество санкционных мер, с которыми столкнулась Москва. По его словам, даже столь масштабные ограничения не лишают Россию возможности защищать свои интересы.

«Россия — мощная страна. Против нас введено более 30 тыс. санкций. Вдумайтесь, 30 тысяч. Но мы способны, естественно, им противостоять», — подчеркнул Медведев.

Тема санкционного давления неоднократно поднималась в выступлениях зампреда Совбеза. В конце октября он также говорил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на десятки тысяч введённых против неё ограничений.

На фоне этих заявлений Евросоюз готовит очередное расширение антироссийских санкций. Новые меры могут затронуть финансовый и энергетический секторы, а также компании, связанные с морскими перевозками нефти.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз планирует включить в новые санкционные списки около 50 российских банков и ряд компаний, связанных с нефтяными перевозками. По данным европейских дипломатов, предварительно согласовано 145 позиций, а окончательное решение ожидается 16 ноября.