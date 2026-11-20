Мелания Трамп предупредила 20-летнего сына Бэррона об опасностях, с которыми он может столкнуться в романтических отношениях. Советами первой леди США поделилось издание The Daily Beast, изучившее её новый документальный сериал на Amazon.

О личной жизни наследника американского президента заговорил режиссёр Бретт Ратнер. Он поинтересовался, какие наставления бывшая модель даёт молодому человеку, который сейчас учится в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. Постановщик также рассказал, что дочери его друзей буквально влюблены в Бэррона. По словам Ратнера, некоторые девушки даже мечтают поступить в тот же университет, чтобы находиться поближе к сыну Дональда Трампа.

Мелания сначала рассмеялась, однако затем призналась, что постоянно напоминает наследнику о необходимости соблюдать осторожность. По её мнению, окружающий мир таит немало опасностей.

«Я всегда говорила, что, знаете ли, мир опасен, и нужно быть осторожным. У нас очень открытое общение по поводу жизни. Я всегда буду рядом с ним. Я есть и всегда буду, и он знает, что он мой приоритет», — ответила супруга президента США.

Раскрывать, есть ли у юноши возлюбленная, Мелания не стала. Между тем ещё в июне 2025 года собеседник телеканала NewsNation, представившийся знакомым Бэррона по университету, утверждал, что тот встречается с приятной девушкой и проводит с ней много времени.

Никаких подробностей о предполагаемой избраннице источник не привёл. Он лишь добавил, что Бэррон по характеру больше напоминает мать, предпочитает не привлекать к себе внимания и не стремится становиться главной знаменитостью кампуса.

В документальном проекте Мелания также затронула политические интересы сына. По её словам, молодой человек интересуется этой сферой и помогал отцу привлекать молодёжную аудиторию во время президентской кампании 2024 года. Однако первая леди не стала говорить, хотела бы она видеть Бэррона профессиональным политиком. Женщина считает, что он должен самостоятельно выбирать жизненный путь, а её задача — уважать его убеждения и поддерживать, когда ему понадобится совет.