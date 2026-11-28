Компания «Мираторг» окажет медицинскую и материальную помощь пострадавшим при атаке украинского беспилотника на служебный автобус в Брянской области. В результате удара ранения получили девять человек, среди которых шестеро сотрудников предприятия. Об этом РИА «Новости» сообщили представители агрохолдинга.

«Мираторг» поддерживает связь с медицинскими службами и оказывает пострадавшим и их семьям помощь, включая медицинскую и материальную», — говорится в заявлении компании. Там уточнили, что сразу после происшествия на место направили представителей руководства и службы безопасности.

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Климово, где дрон-камикадзе ВСУ атаковал служебный транспорт агрохолдинга. Помимо работников предприятия, пострадали трое местных жителей. По информации губернатора Брянской области Егора Ковальчука, все девять человек получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Впоследствии врачи назначили им амбулаторное лечение.