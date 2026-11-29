Мирный житель погиб и ещё один ранен при атаках ВСУ в Белгородской области
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Один мирный житель погиб и ещё один получил ранения в результате атак украинских беспилотников на легковые автомобили в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В хуторе Красиво Борисовского округа беспилотник атаковал легковую машину. Полученные мужчиной ранения оказались смертельными.
Ещё один автомобиль подвергся атаке в Шебекинском округе. В результате удара дрона пострадал мужчина.
Ранее Life.ru писал, что 18 ноября в результате атаки беспилотника возле хутора Красиво пострадала женщина. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.