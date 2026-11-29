Мирный житель погиб при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль в Белгородской области. Ещё один мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Трагедия произошла в селе Весёлая Лопань Белгородского округа. Один из мужчин скончался на месте от полученных ранений. У второго пострадавшего диагностировали открытый осколочный перелом голеней. Автомобиль получил повреждения.

Всего, по данным региональных властей, атакам подверглись пять муниципалитетов Белгородской области. Повреждены жилые дома, транспортные средства, социальные и коммерческие объекты. В нескольких населённых пунктах произошли возгорания.

Напомним, накануне двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на микроавтобус в посёлке Майский. У пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения. Обоих доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус сгорел, возгорание ликвидировали пожарные. Также в результате атак в регионе были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.