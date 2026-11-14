Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области
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Мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона на село Отрадное Белгородской области. Мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног, сообщили в региональном оперативном штабе.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в Октябрьской районной больнице. После необходимых процедур его планируют перевести в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.
Под удары беспилотников попали и другие населённые пункты региона. В Шебекино повреждения получили две ГАЗели и балкон квартиры в многоквартирном доме. В соседнем селе Нежеголь взрывом выбило окна частного жилища и повредило автомобиль. Кроме того, в посёлке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал грузовик, повредив его кабину.
Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на автомобиль с людьми в селе Ржевка Шебекинского округа. В результате удара пострадали трое мирных жителей. Двух мужчин с минно-взрывными травмами госпитализировали, а третьего после оказания помощи отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство, по которому пришёлся удар. В тот же период в Шебекино FPV-дрон сдетонировал на стоянке, повредив три машины и остекление двух квартир. Ещё один беспилотник ударил по частному сектору, где выбило окна жилого дома и пострадал припаркованный рядом автомобиль.