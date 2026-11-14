Под удары беспилотников попали и другие населённые пункты региона. В Шебекино повреждения получили две ГАЗели и балкон квартиры в многоквартирном доме. В соседнем селе Нежеголь взрывом выбило окна частного жилища и повредило автомобиль. Кроме того, в посёлке Пролетарский Ракитянского округа дрон атаковал грузовик, повредив его кабину.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотника на автомобиль с людьми в селе Ржевка Шебекинского округа. В результате удара пострадали трое мирных жителей. Двух мужчин с минно-взрывными травмами госпитализировали, а третьего после оказания помощи отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство, по которому пришёлся удар. В тот же период в Шебекино FPV-дрон сдетонировал на стоянке, повредив три машины и остекление двух квартир. Ещё один беспилотник ударил по частному сектору, где выбило окна жилого дома и пострадал припаркованный рядом автомобиль.