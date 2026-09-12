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Опубликовано 12 сентября, 12:12

Мирный житель ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель пострадал при атаке беспилотника на «Газель» возле села Крутой Лог Белгородского округа. У мужчины диагностировали ранение височной области, переломы плеча и бедра, сообщил оперштаб региона.

Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждения получила и сама машина. Всего атакам подверглись четыре муниципалитета. В Таврове повреждены коммерческий объект и пять автомобилей, в посёлке Октябрьском — ещё одна машина.

В Шебекине взрыв FPV-дрона выбил окна в квартире многоэтажки. В Грайвороне два беспилотника повредили автомобиль и забор частного дома. В Борисовском округе пробита кровля хозяйственной постройки в Берёзовке. В Грузском загорелся частный дом, пожар потушили добровольцы. В Хотмыжске повреждены хозпостройка и два автомобиля.

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Ранее Life.ru рассказывал, что при атаках на Белгородскую область погиб мирный житель, ещё 14 человек получили ранения, среди них четверо детей.

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Татьяна Миссуми
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