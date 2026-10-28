Мирный житель ранен в Энергодаре при атаке БПЛА ВСУ

В Энергодаре Запорожской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника, сообщил глава города Максим Пухов в своём канале в Max.

Пострадавшему 66 лет. Он обратился к медикам с ранением мягких тканей, необходимую помощь ему оказали. Ранение мужчина получил во время налёта вражеских дронов днём, 28 октября.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении школы искусств и выставочного зала в Энергодаре после атак беспилотников. По данным Пухова, во время налётов ночью и утром 26 октября также пострадали магазин и автомобили во дворах жилых домов. Один человек был ранен.