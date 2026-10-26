ВСУ атаковали детскую школу искусств в Энергодаре, есть раненый

В Энергодаре Запорожской области после серии атак беспилотников повреждены детская школа искусств, выставочный зал, магазин и припаркованные возле жилых домов автомобили. Один человек получил ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, налёты продолжались ночью и утром 26 октября. Одной из целей, как утверждает градоначальник, стал художественный выставочный зал на Набережной, где также расположен филиал художественного отделения детской школы искусств.

«Особое внимание своей циничностью привлекает атака киевского режима на художественный выставочный зал и филиал художественного отделения детской школы искусств на Набережной», — написал Пухов в мессенджере Max.

Беспилотники также ударили по дворам многоквартирных домов. Несколько легковых машин получили повреждения, одна из них загорелась.

При этом в результате серии атак ранен один человек. Подробности его состояния пока не приводятся.