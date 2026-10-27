Миронов выступил за введение «учительского МРОТ» по всей России

В России необходимо ввести отдельный минимальный размер оплаты труда для учителей, который будет не ниже средней зарплаты по региону. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

«Мы настаиваем на том, чтобы по уровню социальных и пенсионных гарантий приравнять учителей к государственным служащим. И установить федеральный «учительский МРОТ» — гарантированную зарплату за одну ставку не ниже средней по региону», — рассказал парламентарий.

По мнению Миронова, государство должно закрепить минимальную оплату труда педагогов на федеральном уровне. При этом установленная сумма должна гарантироваться за одну ставку без учёта дополнительных часов и обязанностей.

Депутат подчеркнул, что переработки, повышенная нагрузка и другие виды дополнительной работы должны приносить учителям отдельный доход. Такие выплаты, согласно его предложению, необходимо начислять сверх гарантированного заработка.

Лидер «Справедливой России» также выступил за расширение социальных и пенсионных гарантий педагогов. Он считает, что учителям следует предоставить условия, сопоставимые с теми, которые действуют для государственных служащих.

Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подтвердил намерение правительства выполнить соответствующее поручение президента Владимира Путина. По словам главы Минтруда, власти уже предусмотрели необходимые темпы повышения минимальной зарплаты в проекте федерального бюджета.