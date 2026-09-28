Удары по объектам атомной инфраструктуры России участились после усиления финансовой поддержки Киева со стороны Запада. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, с апреля обстрелы Энергодара стали происходить чаще. Из-за этого город покинули многие жители. Под удары попадали тренировочный центр и объекты хранения радиоактивных отходов. Мирошник считает, что повреждение такой инфраструктуры может привести к росту радиационного уровня и создать проблемы для безопасности и работы Запорожской АЭС.

При этом дипломат заявил, что после Запорожской станции Киев начал присматриваться к другим российским АЭС — Курской и Смоленской. Он также обратил внимание на реакцию западных стран и МАГАТЭ: по словам Мирошника, регулярные удары по Запорожской АЭС теперь не вызывают у них прежней реакции.

Ранее Мирошник заявил, что западные страны могут сами столкнуться с последствиями действий Киева, которые Россия расценивает как «ядерный терроризм». По словам дипломата, он стремится донести до западных политиков, что дальнейшая эскалация вокруг ядерных объектов может иметь последствия и для тех, кто сейчас поддерживает Украину. Он считает, что западные страны понимают риски, однако продолжают смотреть сквозь пальцы на действия украинской стороны.