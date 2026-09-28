Западные страны могут сами столкнуться с последствиями действий Киева, которые Россия расценивает как «ядерный терроризм». Такое мнение в беседе с ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, он стремится донести до западных политиков, что дальнейшая эскалация вокруг ядерных объектов может иметь последствия и для тех, кто сейчас поддерживает Украину.

«Терроризм — это обоюдоострое оружие, в какой-то момент он прилетит к ним, в какой-то момент последствия они почувствуют — и не на теоретическом уровне озабоченности, а на конкретных, вполне ощутимых факторах», — заявил Мирошник.

Он считает, что западные страны понимают риски, однако продолжают смотреть сквозь пальцы на действия украинской стороны вблизи ядерных объектов.

Мирошник также заявил, что дальнейшее нагнетание ситуации способно привести к серьёзным последствиям для ядерной безопасности. МАГАТЭ неоднократно подчёркивало недопустимость атак на ядерные объекты и предупреждало о риске аварии, не всегда устанавливая ответственную сторону.

Ранее Мирошник заявил, что Владимир Зеленский не держится за людей из своего окружения и легко меняет ключевых чиновников. По его словам, сейчас борьба внутри украинской власти идёт прежде всего за влияние на управление и финансовые потоки. Мирошник считает, что конкретные фигуры в окружении экс-комика для него второстепенны.